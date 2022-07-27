Однак представник компанії заперечив цей факт й сказав, що не збирається продавати легендарні безпілотники путіну. Колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак припустив, чи виконає Ердоган таке дивне прохання. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До теми путін просив Ердогана про відкриття у росії заводу з виробництва "Байрактарів", – ЗМІ

За його словами, путін хоче терміново заручитися підтримкою з боку міжнародного суспільства.

Тож він намагається їх якось ошукати. Зрозуміло, що у путіна є маріонетка в білорусі. Але йому цього мало,

– вважає Ступак.

Він пояснив, тому зараз кремлівський диктатор намагається максимально бути "за одним столом" з Ердоганом.

"Можливо, коли мовилось про розміщення заводу, який вироблятиме безпілотники, путін намагається копіювати свого колегу пана Токаєва. Річ у тім, що Казахстані є домовленості про розміщення підприємства, спільного з Туреччиною. Там вироблятимуться безпілотники, хоч і не "Байрактари", – додав Ступак.

Що на це відповість Ердоган

Також ексспівробітник СБУ припустив, як на це прохання може відреагувати турецький президент.

"Хочу зазначити, що це лише бізнес. Туреччина намагається витягнути з українсько-російської війни максимальний профіт", – вважає Ступак.

Тож тут питання в тому, що зможуть європейці натомість запропонувати Ердогану, хоч він і може торгуватись з путіним, вважає експерт.

Чи виконає Ердоган прохання путіна щодо виробництва "Байрактарів": дивіться відео

Чому путін вирішив попросити про завод у Ердогана