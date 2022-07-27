Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він жартує, що лавров поїхав до Африки, бо любить, щоб на росіян вінки вдягали і проводили танці з бубном.

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За його словами, це єдине, що залишилося, для міністра закордонних справ росії, інших можливостей в лаврова немає. США, Франція, Бельгія та інші країни його не чекають.

Ніде, крім цих племінних народів, немає місця росії сьогодні. Африка – це єдине, щоб в них залишилося. Хоча, можливо, вони ще можуть поїхати в якусь індійську країну, Латинську Америку. Але все, для них союзники завершилися,

– зазначив Давидюк.

Політолог вважає, що Україна зробила росію ізольованим островом. "Це тепер найбільший острів у світі, але він ізольований і токсичніший, ніж Чорнобиль у 1986 році", – каже він.

Давидюк запевняє, що чим довше росія продовжуватиме війну з Україною, тим глибше вона буде закопуватися і тим більше років їй треба буде, щоб повернутися в розряд цивілізованих країн.

Я впевнений, що Україна зробить так, щоб росія вилетіла з ООН, ОБСЄ та була визнана державою-спонсором тероризму. Це буде дуже важливо, щоб жодна іноземна компанія не була на їхньому ринку, і росія не мала фінансових інструментів,

– відповів експерт

На думку політолога, треба зробити, щоб російський газ був таким же незаконним, як кокаїн. “Україна це робить, але головне, щоб світ нам допомагав зброєю, грошима та політичними санкціями”, – додав він.

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До слова, нещодавно глава російського мзс сергей лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни. Він сказав, що в кремлі буцімто "немає ніяких упереджень, щоб відновити переговори по низці інших питань".