лавров в істериці, що Україна хоче перемогти росію

Відповідну заяву сергей лавров зробив у Єгипті під час пресконференції з єгипетським колегою, інформує 24 канал. Він сказав, що в кремлі буцімто "немає ніяких упереджень, щоб відновити переговори по низці інших питань".

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Водночас російський міністр цинічно сказав, що "все залежить не від нас". Він заявив, що українська влада постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки росію не переможуть на полі бою.

лавров в істериці поскаржився, що Києву допомагають "західні куратори" у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та інших країнах ЄС та НАТО й додав, що "вибір за ними". Він заявив, що країни Заходу буцімто змушують Україну воювати.

Що довше вони вимагають від України воювати до переможного кінця, при чому ми всі розуміємо, який і чий кінець настане, проте, більше людей буде гинути й тим довше буде зберігатися теперішня ситуація, яка не йде на користь українському народу та державі,
– цинічно резюмував лавров.

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