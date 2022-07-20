Про це заявив міністр закордонних справ держави-агресорки сергєй лавров. Його інтерв'ю опублікували пропагандистські ЗМІ.

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У тому, що плани змінились, лавров звинуватив Захід

Звісно, визнати, що окупацію України росія планувала заздалегідь, лаврову сміливості забракло. Глава мзс пояснив, що, мовляв, через те, що Захід постачає Києву далекобійну зброю, кремль планує іти далі. росіяни хочуть відсунути "лінію захоплених територій" від квазіреспублік.

Особливо цинічно прозвучала ще одна заява так званого "дипломата". лавров запевняє, що "спецоперація" була неминуча. Ба більше, він "відчув навіть полегшення", коли вона почалась.