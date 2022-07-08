Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що йому зовсім не було соромно, навіть попри те, що той утік після виступу. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Увага лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії, – Подоляк про саміт G20

За його словами, йому дивно коли слова "сором" та "росіяни" лунають в одному реченні. У них зовсім немає емпатії. Ба більше, 135 днів достатньо, щоб усі зрозуміли, що росіяни – не люди. У них зовсім інші цінності, логіка та мораль.

Для них морально прийти і вбити людину. А потім сказати, мовляв "це ж гарно, а давайте проговоримо, як саме ми маємо вбивати",

– сказав Подоляк.

лавров не розуміє цинізму росії

І наголосив, що росіяни – це зовсім інша цивілізація. Вони не розуміють у якому світі ми живемо, тому про жодні перемовини поки не може йти мови. Це й показує поведінка лаврова на саміті.

"Коли ми говоримо про сучасну еліту росії, маємо розуміти, що це малоінтелектуальні, неерудовані та хамські люди. Вони примітивні, у них немає аргументів. Тож лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії й того, що вони роблять в Україні", – переконаний він.

І додав, що це нонсенс, що глава МЗС росії вважає, що має право запускати ракети й вбивати людей в Україні.

Дивіться повністю інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео

лаврову зробили "холодний душ" на саміті G20

сєргєй лавров прибув на саміт G20. Там міністру закордонних справ росії влаштували бойкот. Так, на вечерю з колегами не прийшли очільники МЗС країн G7. Ба більше, спільне фото зробити також не вдалось.

А власне під час виходу на червону доріжку очільник МЗС росії отримав "теплий" прийом й від журналістів. Журналіст двічі озвучив двічі питання, яке глава МЗС з першого разу, мабуть, не почув. Він запитав, навіщо росія почала війну.

лавров ніяк не відреагував на запитання журналіста. Принаймні не подав вигляду. А після свого виступу просто втік і більше не з'являвся.

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