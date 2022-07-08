Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что ему совсем не было стыдно, даже несмотря на то, что тот ретировался после выступления. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание лавров вряд ли опускал глаза, он не понимает цинизма действий россии, – Подоляк о саммите G20

По его словам, ему удивительно когда слова "стыд" и "россияне" раздаются в одном предложении. У них совсем нет эмпатии. Более того, 135 дней достаточно, чтобы все поняли, что россияне – не люди. У них совсем другие ценности, логика и мораль.

Для них морально прийти и убить человека. А потом сказать, мол, "это же хорошо, а давайте проговорим, как именно мы должны убивать",

– сказал Подоляк.

лавров не понимает цинизма россии

И подчеркнул, что россияне – это совсем другая цивилизация. Они не понимают, в каком мире мы живем, поэтому ни о каких переговорах пока не может идти и речи. Это и показывает поведение лаврова на саммите.

"Когда мы говорим о современной элите россии, должны понимать, что это малоинтеллектуальные, неэрудированные и хамские люди. Они примитивны, у них нет аргументов. Поэтому лавров вряд ли опускал глаза, он не понимает цинизма действий россии и того, что они делают в Украине", – убежден он.

И добавил, что это нонсенс, что глава МИД России считает, что имеет право запускать ракеты и убивать людей в Украине.

Смотрите полностью интервью с Михаилом Подоляком: видео

лаврову сделали "холодный душ" на саммите G20

сергей лавров прибыл на саммит G20. Там министру иностранных дел россии устроили бойкот. Так, на ужин с коллегами не пришли главы МИД стран G7. Более того, совместное фото сделать также не удалось.

А собственно во время выхода на красную дорожку глава МИД россии получил "теплый" прием и от журналистов. Журналист дважды озвучил вопрос, который глава МИД с первого раза, по-видимому, не услышал. Он спросил, зачем россия начала войну.

лавров никак не отреагировал на вопросы журналиста. По крайней мере, не подал вид. А после своего выступления просто скрылся и больше не появлялся.

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