лавров в истерике, что Украина хочет победить россию

Соответствующее заявление сергей лавров сделал в Египте во время пресс-конференции с египетским коллегой, информирует 24 канал. Он сказал, что в кремле якобы "нет никаких предубеждений, чтобы возобновить переговоры по ряду других вопросов".

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В то же время, российский министр цинично сказал, что "все зависит не от нас". Он заявил, что украинская власть постоянно заявляет, что никаких переговоров не будет, пока россию не победят на поле боя.

лавров в истерике пожаловался, что Киеву помогают "западные кураторы" в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других странах ЕС и НАТО и добавил, что "выбор за ними". Он заявил, что страны Запада якобы заставляют Украину воевать.

Чем дольше они требуют от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, однако, больше людей будет гибнуть и дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу украинскому народу и государству,

– цинично резюмировал лавров.

Что известно о переговорах Украины и россии

Украинская власть с начала вторжения россии пытается дипломатически урегулировать войну. Наша страна даже согласилась на переговоры на белорусской границе и в Турции. Однако россия отказалась останавливать войну и отвергла предложения Киева по достижению мира.

Переговоры сильно ухудшились после того, как стали известны последствия зверств россиян в Киевской области. По причине того, что россия выдвигает Украине ультиматумы в Киеве решили приостановить переговоры.

В МИД Украины недавно заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте. Также в Офисе Президента сказали, что нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами.

20 июля Украина, Турция и ООН подписали так называемое зерновое соглашение. Идентичное соглашение с Турцией и ООН подписала россия. Соглашение необходимо для безопасного вывоза украинского зерна. Но уже на следующий день россия атаковала порт "Одесса".

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