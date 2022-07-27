Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров зараз здійснює турне по Єгипту, Ефіопії, Уганді та Республіці Конго. У планах агресора – звинуватити Захід у продовольчій кризі, залучившись підтримкою африканських країн.

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Африка має допомогти звинуватити Захід

Росія, швидше за все, спробує використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому випадку залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну,

– мовиться в повідомленні.

росія вже давно намагається вплинути на африканців. Вона ще з 2014 року докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи "Вагнер", як один із своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.

росія, мабуть, насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність "Великої держави", до якої прагне росія,

– пишуть у Міноборони Британії.

Також зазначається, що росія має й інші, другорядні причини. Зокрема, агресор хоче отримати товарні концесії, переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів росії на міжнародних форумах.

Довідка. Концесія – договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі в тимчасову експлуатацію іншим державам.

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