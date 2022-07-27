Министр иностранных дел россии сергей лавров сейчас совершает турне по Египту, Эфиопии, Уганде и Республике Конго. В планах агрессора – обвинить Запад в продовольственном кризисе, получив поддержку африканских стран.

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Африка должна помочь обвинить Запад

Россия, скорее всего, попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в противном случае оставались нейтральными по поводу российского вторжения в Украину,

– говорится в сообщении.

Россия уже давно пытается повлиять на африканцев. Она еще с 2014 года прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить влияние на всю Африку, часто используя "Вагнер" как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.

россия, пожалуй, прежде всего сотрудничает с Африкой, поскольку верит, что это усилит идентичность "Великого государства", к которой стремится россия,

– пишут в Минобороны Британии.

Также отмечается, что у россии есть и другие, второстепенные причины. В частности, агрессор хочет получить товарные концессии, убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами россии на международных форумах.

Справка. Концессия – договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов, принадлежащих государству во временную эксплуатацию другим государствам.

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