Центр работает на территории Университета национальной обороны. "Зерновое" соглашение предусматривает, что вместе с представителями Турции, Украины и россии будут работать дипломаты из ООН.
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Как будет работать Центр
Представители Центра будут осматривать суда, которые примут участие в вывозе зерна из трех портов Украины – Одессы, Черноморска и Южного.
Министр обороны Турции Хулуси Акар обратился к участникам Центра. Он отметил необходимость вывоза 25 миллионов тонн украинского зерна в нуждающиеся в нем страны. Организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на еду избежать продовольственного кризиса.
Министр также добавил, что необходимости в разминировании морских зон для коридора нет. Подготовка в портах продолжается. Турция и дальше обсуждает процесс с Украиной и с россией.
"Зерновое" соглашение: что известно
- Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю. Соглашение с ООН и Турцией подписала россия.
- Правда, на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось.
- В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов - "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".
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