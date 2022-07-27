Центр работает на территории Университета национальной обороны. "Зерновое" соглашение предусматривает, что вместе с представителями Турции, Украины и россии будут работать дипломаты из ООН.

К теме Будет караван, его будут сопровождать минные тральщики, – Братчук о вывозе зерна из Украины

Как будет работать Центр

Представители Центра будут осматривать суда, которые примут участие в вывозе зерна из трех портов Украины – Одессы, Черноморска и Южного.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обратился к участникам Центра. Он отметил необходимость вывоза 25 миллионов тонн украинского зерна в нуждающиеся в нем страны. Организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на еду избежать продовольственного кризиса.

Министр также добавил, что необходимости в разминировании морских зон для коридора нет. Подготовка в портах продолжается. Турция и дальше обсуждает процесс с Украиной и с россией.

"Зерновое" соглашение: что известно

Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю. Соглашение с ООН и Турцией подписала россия.

Правда, на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось.

В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов - "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".

Смотрите больше – историческое соглашение о зерне, о чем договорились: видео