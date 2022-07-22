С украинской стороны подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Речь идет о разблокировании трех портов "Одесса", "Черноморск", "Южный". Все, что известно о документе, читайте в материале 24 канала.

Кстати Украина и россия подписали исторические соглашения по разблокированию зерна, – Гутерриш

Кубраков подчеркнул, что документ полностью на украинских условиях, поскольку мы контролируем акваторию моря. Экспорт продукции могут начать уже через несколько дней.

Подписание соглашения / Скриншот с видео

Что предполагает соглашение

Под эгидой ООН создадут Совместный координационный центр . В него войдут представители Турции, Украины, ООН и россии. Они гарантируют безопасное передвижение судов, участвующих в транспортировке зерна из украинских портов. Они будут заниматься общим наблюдением и координацией договоренностей; регистрацией судов, следующих в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

. В него войдут представители Турции, Украины, ООН и россии. Они гарантируют безопасное передвижение судов, участвующих в транспортировке зерна из украинских портов. Они будут заниматься общим наблюдением и координацией договоренностей; регистрацией судов, следующих в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты. Для соблюдения договоренностей в Турции создадут инспекционные группы . Они будут состоять из представителей всех сторон, которые, в свою очередь, будут обеспечивать проверку грузов и персонала.

. Они будут состоять из представителей всех сторон, которые, в свою очередь, будут обеспечивать проверку грузов и персонала. Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Кубраков подчеркнул, что совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов.

Важно отметить, что контроль за украинскими портами полностью остается за украинской стороной. Движения никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, не будет.

Документ будет действовать 120 дней со дня подписания. Затем его могут продлить на такой же период, если одна из сторон не захочет его разорвать.



Соглашение о зерне / Фото ОП



Соглашение о зерне / Фото ОП

Почему соглашение выгодно для Украины

Кубраков отмечал, в первую очередь это нужно для украинской экономики. Более 20 миллионов тонн зерна уже лежит на складах с прошлого года. При этом новый урожай тоже ждет экспорта.

Это огромные прямые денежные поступления. Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль также объяснял, что разблокировка экспорта – это вопрос на миллиарды долларов.

Это соглашение дает нам возможности, но мы не прекращаем работу по развитию альтернативных путей логистики и готовы к любым сценариям,

– добавил Кубраков.

Обратите внимание! Разблокировка портов – это также вклад в глобальную продовольственную безопасность и экономику мира. Возможность экспорта украинского зерна снизит мировые цены на продовольствие. Более того, более 400 миллионов жителей Африки и Азии получат пищу, без которой они оказались бы на грани голода. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш называл соглашение "маяком надежды".

Могут ли россияне воспользоваться разблокированными портами

Кубраков отметил, что после удачного применения ВСУ противокорабельных ракет "Нептун" и "Гарпун", оккупанты боятся покидать акваторию крымских вод. Кроме того, наши позиции укрепились после освобождения Змеиного.

Потому угроз нет. Однако в любом случае ВСУ готовы дать отпор любой агрессии.

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