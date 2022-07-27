"Вторая армия" стала покрошена

Суммарно, за пять месяцев войны, потери вооруженных сил агрессора составляют примерно 150 тысяч тел, которые больше не смогут воевать. Эта цифра приблизительная, потому что часть раненых вернется на фронт. Но в целом она релевантна потерям московии.

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Обращаю внимание, что большинство этих потерь – кадровые военные "элитных" подразделений, которые были брошены на прорывы в начале войны. Здесь и десантура, и летчики, и разный спецназ. В общем потери наиболее боеспособных подразделений свиноводческих абсолютно фантастические и неожиданные для них, но приятные для нас.

Сейчас структура потерь меняется. Вместо кадровых военных московиты больше используют мобилизованных донецких коллаборантов . И тут путина скоро ждет нежданчик, которого он так усердно избегает на россии – мобилизация!

оккупанты подожгли "динамит" под собой

Тотальная мобилизация, проводимая россиянами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – это не только легкий путь пополнения живой силы, но и легкий путь к бунту, когда потери станут неприемлемыми для общества.

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Еще несколько месяцев таких потерь – и тотальное дезертирство донецких "мобиков" перерастет в бунты. Донецк и Луганск, даже сепаратисты – они все-таки украинцы. Прогнозирую московитам осенью большие проблемы в Донецке. Коллаборанты подписывались на российские пенсии. На смерть и обстрел ранее спокойных городов они не подписывались.

Поздравляю с юбилеем всех причастных! Победим!

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