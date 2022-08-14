Те, що окупанти не говорять про мобілізацію на своєму пропагандистському телебаченні не означає, що вони не проводять її. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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В окупантів ще великий ресурс для війни в Україні

Їхній мобілізаційний ресурс обчислюється у межах 8 мільйонів людей, це дуже серйозна цифра,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що серед росіян є досить багато людей, які вміють тримати автомат та володіють ручними протитанковими гранатометами, а щоб опанувати навички танкіста достатньо пару тижнів і можна кидати в бій. Бо, наприклад, танк Т-62 є досить простою машиною. А на складах окупантів ще є щонайменше 13 тисяч танків різних класів.

"Противник має цей низовий, хай не якісний, хай поганий потенціал – він також убиває", – наголосив Петро Черник. Він додав, що це також свідчить про те, що росіяни не збираються здаватися.

Петро Черник про мобілізаційний ресурс росії: дивіться відео

Чи можливі в росії бунти через мобілізацію

На думку військового експерта, наразі бунти у країні-агресорці є малоймовірними. Однак на це може вплинути соціальна напруга серед росіян.

Наприклад, напругу дуже посилили вибухи на авіабазі окупантів біля Новофедорівки, а також заборона видачі віз росіянам. "Це, на мій погляд, крім військової компоненти в Україні, дуже серйозний напрямок, який варто розвивати усім нашим партнерам", – відзначив Петро Черник.

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Війна росії в Україні: останні новини з фронту

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Але досягнути бажаних результатів їм не вдається. Тож ворогові довелось відійти.

13 серпня окупанти почали активно поширювати фейк про захоплення Пісків. У Збройних силах спростували брехню росіян. Там заявили, що ситуація на Донеччині залишається напруженою й тривають важкі бої, однак Піски – під контролем України.

Оперативне командування "Південь" розповіло про удар по мосту біля Каховської ГЕС. Тепер на Херсонщині більше не має мостів через Дніпро, якими росіяни можуть перекидати техніку чи зброю. Адже Каховський був останнім мостом, яким вороги могли користуватись.

За добу 13 серпня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала близько 10 групових авіаударів по позиціях окупаційних військ на кількох оперативних напрямках. Завдяки діям наших Повітряних сил окупанти втратили багато живої сили та техніки.

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