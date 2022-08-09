Про це повідомив 24 каналу колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він не виключає, що для армії рф може бути даний наказ наступати.

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Чи можливе оголошення мобілізації в росії

Ступак вважає, що окупанти, ймовірно заявлять про підступний удар українців ножем у спину. Після чого у росії може постати питання оголошення мобілізації.

Можливо, буде такий варіант. Але я не впевнений, що вони зможуть зібрати ту армію, про яку вони собі мріють,

– сказав він.

Ексспівробітник СБУ зауважив, що росіяни зараз не можуть зібрати армію. Тому набирають до неї осіб зі зниженою планкою відповідальності, зокрема, зеків та вагнерівців.

Тому, резюмував він, ймовірність оголошення в росії мобілізації є дуже важким питанням.

Ступак про те, чи може росія оголосити мобілізацію після вибуху в Криму: дивіться відео

"Треба очікувати на прильоти у відповідь"

Водночас Ступак закликав бути дуже об'єктивними й тверезо дивитися на ситуацію. Адже з боку російських загарбників буде помста.

Треба очікувати на прильоти у відповідь. До того ж прильоти можуть бути дуже-дуже масованими по всіх фронтах,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Він не виключає, що армії рф може бути дано наказ наступати. І тоді у бій кинуть навіть непідготовлених та неготових до наступу.

До речі! Найчастіше вбивати українців приходять громадяни росії з віддалених регіонів. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, щоб уникнути мобілізації, до війська залучаться й ув'язнених.

Вибухи в Криму: що відомо

Біля Новофедорівки у Криму пролунали потужні вибухи. Вони сталися біля аеродрому збройних сил рф. Саме з нього злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Після серії вибухів на аеродромі біля Новофедорівки в Криму, у росіян у звичному стилі запало. У багатьох паніка, а дехто просить атакувати Київ та Львів.

На вибухи в Криму відреагували в Офісі Президента. Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що все йде "за алфавітом". Спочатку були Бєлгород, Вороніж і Курськ.

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