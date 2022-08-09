Об этом сообщил 24 канала бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он не исключает, что для армии России может быть дан приказ наступать.

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Возможно ли объявление мобилизации в России

Ступак считает, что оккупанты, вероятно, заявят о коварном ударе украинцев ножом в спину. После чего у России может встать вопрос объявления мобилизации.

Может быть, будет такой вариант. Но я не уверен, что они смогут собрать ту армию, о которой они мечтают,

– сказал он.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне сейчас не могут собрать армию. Поэтому набирают в нее лиц с пониженной планкой ответственности, в частности, зэков и вагнеровцев.

Поэтому, резюмировал он, вероятность объявления в россии мобилизации очень трудный вопрос.

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"Надо ожидать ответных прилетов"

В то же время Ступак призвал быть очень объективными и трезво смотреть на ситуацию. Ведь со стороны русских захватчиков будет месть.

Надо ожидать ответных прилетов. К тому же прилеты могут быть очень-очень массированными по всем фронтам,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Он не исключает, что армии РФ может быть дан приказ наступать. И тогда в бой бросят даже неподготовленных и неготовых к наступлению.

Кстати говоря! Чаще убивать украинцев приходят граждане России из отдаленных регионов. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины во избежание мобилизации в войска привлекутся и заключенных.

Взрывы в Крыму: что известно

Возле Новофедоровки в Крыму прогремели мощные взрывы . Они произошли у аэродрома вооруженных сил России. Именно с него взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

После серии взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму у россиян в привычном стиле запало. У многих паника, а некоторые просят атаковать Киев и Львов.

На взрывы в Крыму отреагировали в офисе президента. Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что все идет "за алфавитом" . Первоначально были Белгород, Воронеж и Курск.

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