Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что все идет "за алфавитом". Первоначально были Белгород, Воронеж и Курск.

Событие дня "Хлопок" в Новофедоровке: кафиры объявили эвакуацию и придумывают, что "сдетонировали боеприпасы"

Кремлю приготовиться

русская привычка курить у хлопка в конце концов их потеряет. Что характерно – за алфавитом идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-кремлю приготовиться?

– сказал Арестович.

Взрывы в Крыму 9 августа: смотрите видео

Как украинцы комментируют заявление Арестовича

На пост Арестовича отреагировали и украинцы. Они оценили ролик с мощными взрывами в Крыму:

"Хорошее настроение плюс!"

"Хорошие новости!"

"Филипп Моррис Украина одобряет!"

"Можно такие одосеки ежедневно? Это лучшее лекарство для души!"

"Скоро город на букву "М" будет"

"Боже, как хорошо"

Кстати, именно возле Новофедоровки расположен тот военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. В направление места взрыва ехали многочисленные машины скорой помощи, также прибывает и сановация.

Как оккупанты реагируют на взрывы в Крыму

Так называемый "председатель" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что взрывы в Сакском районе были. Больше никакой информации он не сообщил.

Пропагандистка маргарита семионян почему-то убеждена, что это не прилет. В соцсетях она написала, что это диверсия, а, может быть, и вообще "головотяпство". Ее "коллега" о продуцировании фейков ольга скабеева была лаконична: "Что-то вообще перебор".

Между тем, местные телеграмм-каналы пишут, что население очень напугано. Из-за попыток людей быстро уехать образовались пробки.

Другие взрывы в Крыму

1 августа слышали взрывы и в оккупированном Севастополе. Однако тогда оккупационные власти объяснили, что это была тренировочная работа ПВО.

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