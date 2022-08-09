Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що все йде "за алфавітом". Спочатку були Бєлгород, Вороніж і Курськ.

Подія дня "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"

Кремлю приготуватися

російська звичка курити біля бавовни зрештою їх загубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Бєлгород, В-Вороніж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю приготуватися?
– сказав Арестович.

Вибухи у Криму 9 серпня: дивіться відео

Як українці коментують заяву Арестовича

На пост Арестовича відреагували і українці. Вони оцінили ролик з потужними вибухами у Криму:

  • "Гарний настрій плюс!"
  • "Гарні новини!"
  • "Філіп Морріс Україна схвалює!"
  • "Можна такі відосіки щоденно? Це найкращі ліки для душі!"
  • "Скоро місто на букву "М" буде"
  • "Боже, як гарно"

До речі, саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги, також прибуває і санавіація.

Як окупанти реагують на вибухи у Криму

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов підтвердив, що вибухи у Сакському районі були. Більше ніякої інформації він не повідомив.

Пропагандистка маргаріта сімоньян чомусь переконана, що це не "приліт". У соцмережах вона написала, що це диверсія, а, можливо, і взагалі "головотяпство". Її "колега" про продукуванню фейків ольга скабєєва була лаконічною: "Щось взагалі перебор".

Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що населення дуже налякане. Через намагання людей швидко виїхати утворились затори.

Інші вибухи у Криму

1 серпня чули вибухи і в окупованому Севастополі. Проте тоді окупаційна влада пояснила, що це була тренувальна робота ППО.

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