Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що все йде "за алфавітом". Спочатку були Бєлгород, Вороніж і Курськ.
Подія дня "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"
Кремлю приготуватися
російська звичка курити біля бавовни зрештою їх загубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Бєлгород, В-Вороніж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю приготуватися?
– сказав Арестович.
Вибухи у Криму 9 серпня: дивіться відео
Як українці коментують заяву Арестовича
На пост Арестовича відреагували і українці. Вони оцінили ролик з потужними вибухами у Криму:
- "Гарний настрій плюс!"
- "Гарні новини!"
- "Філіп Морріс Україна схвалює!"
- "Можна такі відосіки щоденно? Це найкращі ліки для душі!"
- "Скоро місто на букву "М" буде"
- "Боже, як гарно"
До речі, саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги, також прибуває і санавіація.
Як окупанти реагують на вибухи у Криму
Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов підтвердив, що вибухи у Сакському районі були. Більше ніякої інформації він не повідомив.
Пропагандистка маргаріта сімоньян чомусь переконана, що це не "приліт". У соцмережах вона написала, що це диверсія, а, можливо, і взагалі "головотяпство". Її "колега" про продукуванню фейків ольга скабєєва була лаконічною: "Щось взагалі перебор".
Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що населення дуже налякане. Через намагання людей швидко виїхати утворились затори.
Інші вибухи у Криму
1 серпня чули вибухи і в окупованому Севастополі. Проте тоді окупаційна влада пояснила, що це була тренувальна робота ППО.
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