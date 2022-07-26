Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначили, що у росії розгортаються кампанія "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

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"У її рамках кремль зобов'язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України", – написали у розвідці.

Що обіцяють за мобілізацію

Проте не всі регіони країни-терористки хочуть формувати бойові угруповання коштом місцевих. Через це московська влада створює "мерівський полк". Туди набирають людей з інших регіонів та навіть з країн Центральної Азії. Мовиться про Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан. Щоб заохотити їх пропонують високу зарплату та російське громадянство.

Крім цього, росія міняє тактику щодо мобілізації людей з тимчасово окупованої території України. Вороги тут також не оголошують загальну мобілізацію. Через це до війська набирають через приватні військові компанії, росгвардію та керівництво псевдореспублік.

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Методи поповнення живої сили

На окупованих у 2022 році територіях Херсонської та Запорізької областей є випадки примусового підписання "контрактів" серед місцевих. Військо наповнюють і коштом людей, які перебувають у колоніях.

Також у росії агітують воювати колишніх випускників Челябінського танкового училища. Шукають всіх чоловіків у віці до 50 років, яких закликають йти добровольцями до танкового батальйону. Угруповання формують у Пермі. Саме у цьому місті збирають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

Чи можлива загальна мобілізація у росії

Колишній працівник СБУ Іван Ступак вважає, що росії складно оголосити загальну мобілізацію. Окупанти хочуть витрачати мінімум на утримання військових. Навіть на їжу для солдатів.

"Навіть із законом про розбронювання матрезерву я не впевнений, що росія витягне військову кампанію", – вважає Ступак.

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