Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він каже, що з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, росіяни вичерпали вже майже всі ресурси для мобілізації на Донбасі.

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За його словами, місцеві зізнаються, що це вже не Луганська псевдореспубліка, а вже жіноча псевдореспубліка.

Кого на Донбасі забирають воювати

Сергій Гайдай наголосив, що росіяни вже забирають навіть:

студентів останніх курсів,

людей майже пенсійного віку,

людей, які "заброньовані" на стратегічних підприємствах тощо.

Варіантів відкупитися в луганчан вже немає. Бо мобілізацією почали займатися фсбшники. А в них стоїть завдання – набрати це гарматне м'ясо та кинути їх в саме пекло військових подій,

– пояснив він.

Очільник Луганської ОВА додав, що використовують мобілізованих на Луганщині для визначення вогневих позицій ЗСУ.

Тобто після артобстрілів кидають кілька десятків мобілізованих, як гарматне м'ясо, у бій, і коли наші захисники стріляють у ворожі війська, де їх просто знищують.

"Тоді росіяни бачать, звідки стріляли і коригують туди артилерійський вогонь. Ми розуміємо, що це просто гарматне м’ясо в прямому сенсі", – зазначив Гайдай.

Сергій Гайдан про мобілізацію на окупованій Луганщині: відео



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