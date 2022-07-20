Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він каже, що з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, росіяни вичерпали вже майже всі ресурси для мобілізації на Донбасі.
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За його словами, місцеві зізнаються, що це вже не Луганська псевдореспубліка, а вже жіноча псевдореспубліка.
Кого на Донбасі забирають воювати
Сергій Гайдай наголосив, що росіяни вже забирають навіть:
- студентів останніх курсів,
- людей майже пенсійного віку,
- людей, які "заброньовані" на стратегічних підприємствах тощо.
Варіантів відкупитися в луганчан вже немає. Бо мобілізацією почали займатися фсбшники. А в них стоїть завдання – набрати це гарматне м'ясо та кинути їх в саме пекло військових подій,
– пояснив він.
Очільник Луганської ОВА додав, що використовують мобілізованих на Луганщині для визначення вогневих позицій ЗСУ.
Тобто після артобстрілів кидають кілька десятків мобілізованих, як гарматне м'ясо, у бій, і коли наші захисники стріляють у ворожі війська, де їх просто знищують.
"Тоді росіяни бачать, звідки стріляли і коригують туди артилерійський вогонь. Ми розуміємо, що це просто гарматне м’ясо в прямому сенсі", – зазначив Гайдай.
Сергій Гайдан про мобілізацію на окупованій Луганщині: відео
Мобілізація на Донбасі: головне
- росія влаштувала на окупованих територіях Донбасу справжню терор-мобілізацію. Мовиться про десятки тисяч мешканців, яких вороги відправили на фронт. У них навіть не запитують про наявність бажання воювати.
- Їх просто ловлять і женуть на війну. Чоловіків збирають буквально звідусіль. Їх хапають просто посеред вулиць. Ба більше, можуть перестріти під під'їздом і відправити на фронт.
- Так, одного спіймали під час його походу по хліб. Чоловіка забрали та відправили воювати під Ізюм. Йому в руки дали автомат і вказали напрямок, куди потрібно бігти.
- Зауважимо, що у кремлі також серйозно розмірковують над загальною мобілізацією. Опозиційний політик Геннадій Гудков підкреслив, що відповідне рішення може свідчити про відсутність ресурсів у росії.