Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он говорит, что с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, россияне исчерпали уже почти все ресурсы для мобилизации на Донбассе.
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По его словам, местные люди признаются, что это уже не Луганская псевдореспублика, а уже женская псевдореспублика.
Кого на Донбассе забирают воевать
Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне уже забирают даже:
- студентов последних курсов,
- людей почти пенсионного возраста,
- людей, которые "забронированы" на стратегических предприятиях и т.д.
Вариантов откупиться у луганчан уже нет. Потому что мобилизацией начали заниматься фсбшники. А у них стоит задача – набрать это пушечное мясо и бросить их в сам ад военных событий,
– объяснил он.
Глава Луганской ОВА добавил, что используют мобилизованные в Луганской области для определения огневых позиций ВСУ.
То есть после артобстрелов бросают несколько десятков мобилизованных, как пушечное мясо, в бой, и когда наши защитники стреляют во вражеские войска, где их просто уничтожают.
"Тогда россияне видят, откуда стреляли и корректируют туда артиллерийский огонь. Мы понимаем, что это просто пушечное мясо в прямом смысле", – отметил Гайдай.
Сергей Гайдай о мобилизации в оккупированной Луганской области: видео
Мобилизация на Донбассе: главное
- россия устроила на оккупированных территориях Донбасса настоящую террор-мобилизацию. Речь идет о десятках тысяч жителей, которых враги отправили на фронт. У них даже не спрашивают о наличии желания воевать.
- Их просто ловят и гонят на войну. Мужчин собирают буквально отовсюду. Их хватают прямо посреди улиц. Более того, могут встретить под подъездом и отправить на фронт.
- Да, одного поймали во время его похода за хлебом. Мужчину забрали и отправили воевать под Изюм. Ему в руки дали автомат и указали направление, куда нужно бежать.
- Заметим, что в кремле тоже серьезно размышляют над общей мобилизацией. Оппозиционный политик Геннадий Гудков подчеркнул, что соответствующее решение может свидетельствовать об отсутствии ресурсов у россии.