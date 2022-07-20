По данным источников 24 канала в разведке, все состоявшиеся по состоянию на 20 июля обмены пленными свидетельствуют о том, что россия не собирается возвращать домой боевиков и мобилизованных из ОРДЛО. В списки, согласованные кремлевской стороной перед обменом, почти не попадают жители Донбасса.

Смотрите также Им не разрешают спать, – отец пленного защитника "Азовстали"

С начала полномасштабных боевых действий в Украине из плена домой вернулось не более 50 жителей оккупированных частей Донбасса и Луганской области.

"Омбудсмены" квазиреспублик только рассылают отписки родным

Согласно закону Украины, все мобилизованные россией являются жертвами военных преступлений кремля. Однако это никак не освобождает их от ответственности за участие в боевых действиях против бойцов ВСУ.

Мобилизированные, совершившие тяжкие преступления и попавшие в плен, получают приговоры в судах. Тех, кто не нарушал украинские законы, содержатся в лагерях для военнопленных. Если россия не пригласит их на обмен, таким людям придется гнить в тюрьмах, а возвратиться домой они смогут только в случае окончания войны.

Никаких других способов хотя бы когда-нибудь увидеть своих родных у пленных так называемых "ДНР" и "ЛНР" нет.

Как боевикам и мобилизованным на Донбассе попасть в списки на обмен, никто не знает. Ведь в российском минобороны их родных посылают к "омбудсменам" ОРДЛО, объясняя, что "россия не имеет никакого отношения к "республикам". Украина же, разумеется, никаких переговоров с российскими прокси не ведет. Не только потому, что юридически недореспублик вообще не существует, но и потому, что никаких обменов между Киевом и квазиобразованиями не может быть без разрешения москвы.

Так что единственным реальным вариантом, как вытащить своих мужчин и детей из украинского плена для жителей Донбасса, является давление на российскую сторону. Но, к сожалению, этого нюанса почти никто из родственников пленных не понимает, поэтому почти все коммуникации с ними ведут "омбудсменьше" ОРДЛО виктория сердюкова и дарья морозова.

Впрочем, все эти "уполномоченные по правам человека" не способны ни на что, кроме как посылать обеспокоенным женщинам отписки о том, что "с родными все будет хорошо" и "вскоре их обменяют". Это сплошная ложь, ведь ни морозова, ни сердюковая не имеют никаких контактов хотя бы с кем-то из представителей Украины. Они вполне понимают, что вообще не причастны к обменам пленными, но беззастенчиво обманывают убитых горем людей.

"Власти" ОРДЛО вообще безразлично на своих "граждан"

Согласно статистике, наибольшие потери на этой войне понесли именно подразделения "ДНР" и "ЛНР", но на "официальном" уровне в квазиреспубликах этого никогда не признают. И пока россияне гонят в ожесточенное сражение тысячи боевиков и вообще немотивированных мобилизованных, пушилин и его окружение активно занимаются собственным обогащением: воруют гуманитарку и распыляют выделенные россией деньги.

Представители "власти" недореспублик проводят вечера в дорогих ресторанах или же устраивают вечеринки в админзданиях, но для возвращения пленных домой они не делают вообще ничего. Потому что российские кураторы четко приказали им не пытаться задавать глупых вопросов и заниматься успокоением населения.