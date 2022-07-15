Об этом 24 каналу рассказал отец пленного защитника "Азовстали" Владимир Куртяник. Его сын Назар Куртяник с начала войны находился на "Азовстали" и попал в плен к оккупантам. Сейчас он находится в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.
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Также в плену находится еще один родственник Куртяника – отец жены его сына Петр Брезицкий.
"С родственниками нет связи", – сказал Куртяник.
Однако, отметил мужчина, другим защитникам удавалось позвонить родителям или знакомым и рассказать об условиях пребывания в плену.
Кормят дважды в день. Говорят, что ночью поднимают, не дают спать,
– рассказал отец пленного защитника "Азовстали".
Как родственники Куртяника попали в плен
Назар Куртяник служит в составе 1-й отдельной бригады имени князя Льва Государственной специальной службы транспорта, базирующейся во Львове. Петр Брезицкий также входит в эту бригаду, однако его подразделение базировалось в городе Червоноград Львовской области.
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Перед началом войны оба мужчины поехали на ротацию и находились возле Мариуполя. С началом боевых действий их подразделение по приказу командования перебазировалось на территорию "Азовстали". В мае родные Владимира Куртяника вместе с другими бойцами вышли из территории завода.
По видео мы знаем, что они точно вышли из Мариуполя живыми. Не будем говорить, что они совсем здоровы. Сами понимаете, где они были,
– отметил мужчина.
В Координационном штабе по обращению с пленными Куртянику подтвердили, что его сын и сват находятся в российском плену. По его словам, государство-агрессор внесло их имена в списки на обмен.
Отец пленного защитника "Азовстали" Владимир Куртяник обратился к родственникам пленных защитников: смотрите видео
Защитники "Азовстали" в плену: важные новости
- В конце июня Украина вернула домой сразу 144 военных. 95 из них – защитники "Азовстали.
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