Об этом 24 каналу рассказал отец пленного защитника "Азовстали" Владимир Куртяник. Его сын попал на видео российского пропагандиста. Назар принципиально говорил с ним на украинском языке.

Важно Билет в один конец: интервью с бойцом, который на вертолете добрался до оккупированного Мариуполя

Защитникам разбили телефоны во время выхода

По его словам, с военными из гарнизона Мариуполя практически нет связи. оккупанты разбили телефоны при выходе из "Азовстали". Но иногда кому-то удается дозвониться своим родным.

Владимир Куртяник узнал, что его сын находится в плену в Оленивке из нескольких источников. Одна из защитниц дозвонилась родным и передала, что Назар жив. Отец также увидел его на видео у российского пропагандиста.

Там есть отрывок разговора у пропагандиста. Я очень хорошо узнаю голос своего сына. 100% гарантия, что он в Еленовке,

– отметил Владимир Куртяник.

Информации о том, какие условия у защитников Мариуполя практически нет. Отец знает, что их кормят дважды в день. Но иногда оккупанты специально не дают спать – внезапно пробуждают ночью.

Обращение отца пленного защитника "Азовстали": смотрите видео

Как украинские военные защищали Мариуполь