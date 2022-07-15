Про це 24 каналу розповів батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник. Його син потрапив на відео російського пропагандиста. Назар принципово говорив з ним українською мовою.
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Захисникам розбили телефони під час виходу
За його словами, з військовими із гарнізону Маріуполя практично немає зв'язку. Окупанти розбили телефони під час виходу з "Азовсталі". Але інколи комусь таки вдається додзвонитися до своїх рідних.
Володимир Куртяник дізнався, що його син перебуває в полоні в Оленівці з кількох джерел. Одна із захисниць додзвонилися до рідних та передала, що Назар живий. Батько також побачив його на відео у російського пропагандиста.
Там є уривочок розмови в пропагандиста. Я дуже добре пізнаю голос свого сина. 100% гарантія, що він в Оленівці, – зазначив Володимир Куртяник.
Інформації про те, які умови в захисників Маріуполя практично немає. Батько знає, що їх годують двічі на день. Але інколи окупанти спеціально не дають спати – раптово будять серед ночі.
Звернення батька полоненого захисника "Азовсталі": дивіться відео
Як українські військові захищали Маріуполь
- Гарнізон Маріуполя героїчно обороняв місто у повному оточенні упродовж 3 місяців. За цей час вони знищили близько 6 тисяч окупантів та відтягнули значні сили, які могли б піти на інші напрямки.
- Наприкінці оборони усі українські військові перебували на території заводу "Азовсталь", яку щоденно обстрілювали росіяни. Операція з порятунку захисників розпочалася 16 травня. Тоді 53 важкопоранених військових евакуювали в тимчасово окупований Новоазовськ.
- Як повідомив президент Володимир Зеленський, зараз в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які обороняли місто. Україні вдалося зробити розголос щодо оборонців Маріуполя, тому представники ООН та Червоного Хреста облікували кожного, хто вийшов з "Азовсталі". Це може вберегти їх від тортур окупантів.
- 29 червня вдалося повернути додому 144 захисників "Азовсталі": 44 перебували в полку під командуванням Дениса Прокопенка, ще 95 – з інших військових частин.