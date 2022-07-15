Про це 24 каналу розповів батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник. Його син потрапив на відео російського пропагандиста. Назар принципово говорив з ним українською мовою.

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Захисникам розбили телефони під час виходу

За його словами, з військовими із гарнізону Маріуполя практично немає зв'язку. Окупанти розбили телефони під час виходу з "Азовсталі". Але інколи комусь таки вдається додзвонитися до своїх рідних.

Володимир Куртяник дізнався, що його син перебуває в полоні в Оленівці з кількох джерел. Одна із захисниць додзвонилися до рідних та передала, що Назар живий. Батько також побачив його на відео у російського пропагандиста.

Там є уривочок розмови в пропагандиста. Я дуже добре пізнаю голос свого сина. 100% гарантія, що він в Оленівці, – зазначив Володимир Куртяник.

Інформації про те, які умови в захисників Маріуполя практично немає. Батько знає, що їх годують двічі на день. Але інколи окупанти спеціально не дають спати – раптово будять серед ночі.

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