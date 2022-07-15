Про це 24 каналу розповів батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник. Його син Назар Куртяник із початку війни перебував на "Азовсталі" і потрапив у полон до окупантів. Зараз він перебуває у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.
Читайте також Назар принципово говорив з ними українською, – батько полоненого захисника "Азовсталі"
Також у полоні перебуває ще один родич Куртяника – батько дружини його сина Петро Брезіцький.
"Із родичами немає зв'язку", – сказав Куртяник.
Однак, зазначив чоловік, іншим захисникам вдавалося подзвонити батькам чи знайомим та розповісти про умови перебування у полоні.
Годують двічі на день. Кажуть, що вночі підіймають, не дають спати,
– розповів батько полоненого захисника "Азовсталі".
Як родичі Куртяника потрапили у полон
Назар Куртяник служить у складі 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту, яка базується у Львові. Петро Брезіцький також належить до цієї бригади, однак його підрозділ базувався у місті Червоноград Львівської області.
До теми Контужені діти шукали воду: звільнений з полону воїн розповів про жахи заблокованого Маріуполя
Перед початком війни обидва чоловіки поїхали на ротацію і перебували біля Маріуполя. З початком бойових дій їхній підрозділ за наказом командування перебазувався на територію "Азовсталі". У травні рідні Володимира Куртяника разом з іншими бійцями вийшли із території заводу.
По відео ми знаємо, що вони точно вийшли з Маріуполя живі. Не будемо казати, що вони зовсім здорові. Самі розумієте, де вони були,
– зазначив чоловік.
У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими Куртянику підтвердили, що його син і сват перебувають у російському полоні. За його словами, держава-агресор внесла їхні імена у списки на обмін.
Батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник звернувся до родичів полонених захисників: дивіться відео
Захисники "Азовсталі" у полоні: важливі новини
- Наприкінці червня Україна повернула додому одразу 144 військових. 95 з них – оборонці "Азовсталі.
- Родичі українських бійців наголошують, що у полоні російських загарбників перебувають близько 2 500 захисників Маріуполя. Наразі невідомо, де перебуває командування захисників "Азовсталі".
- У полоні окупантів досі залишається багато жінок-медиків, які перебували на "Азовсталі".