Обстріли Маріуполя практично не припинялися
"Вишня" дістався до заблокованої "Азовсталі" на гвинтокрилах у рамках спецоперації, яку проводила українська розвідка. Воїн погодився допомогти тримати оборону.
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Український захисник зізнався, що був вражений, побачивши руйнування та кількість трупів на вулицях Маріуполя. Боєць полку захисників Маріуполя розповів про дітей із контузією, які шукали воду, а також тих, хто грався на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей.
Перше, що я побачив (у Маріуполі – 24 канал) – труп на лавочці, який ніхто не забирав. Поруч гуляла мама з коляскою біля цього трупу, поруч діти грали у футбол, а далі теж лежали трупи. Вони сміялись і ніби не помічали трупів,
– сказав боєць.
Дмитро Усіченко, який отримав поранення за перші півтори години боїв після прибуття, зазначив, що бомбардування Маріуполя з боку росії практично не припинялося.
Як українських бійців доправляли на "Азовсталь"
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів, які доставляли допомогу на "Азовсталь".
- Згодом глава розвідки Кирило Буданов повідомив деталі спецоперації. Як сказав Буданов, за місію відповідало Головне управління розвідки. Участь у місії взяли 16 вертольотів, з яких три було втрачено.
- Буданов констатував, що всі операції були успішними й на "Азовсталь" вдалося перекинути 72 азовців.
- У середині оборонці "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього їх вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.
- 29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць, з яких 95 – це оборонці "Азовсталі" та ще 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка.
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