Стан жінок у російському полоні був надзвичайно важкий

"Тайра" розповіла, що російські військові забрали її, коли вона намагалася вивезти людей з Маріуполя до Запоріжжя. Через три дні після затримання парамедик опинилася в окупованому Донецьку.

До речі "Тайра", яку звільнили з російського полону, охрестилася в храмі ПЦУ

"Тайра" підтвердила, що її катували, однак відмовилася конкретизувати. "Це було дуже страшно. І дуже важко", – сказала вона.

За її словами, в полоні росіяни заставляли українців співати гімн росії мінімум тричі на день, а іноді навіть до двадцяти разів.

Портрет Путіна висів у камері, в кожній камері. Вони перевіряють: якщо гімн не вивчений – б'ють. Я після контузії той гімн не змогла вивчити, через це мене побили,

​– зазначила Юлія Паєвська.

"Тайра" розповіла, що стан жінок у російському полоні був надзвичайно важкий.

У камері, яка була 3х6 метрів, як розповіла парамедик, одночасно було 22 жінки. У таких умовах жінки перебували понад 1 – 2 місяці.

"Вони не мали жодної інформації про сім'ю, про своїх дітей, і вони божеволіли від того. Це були або військові, або з Національної гвардії кухарі, діловоди – ті, що не мають стосунку безпосередньо до зброї. Це правда. Дехто з них прийшов на фільтрацію. Також медики страждають дуже", – резюмувала "Тайра".

Що відомо про звільнення "Тайри"

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 червня повідомив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню "Тайру".

Парамедикиня зазначила, що за час перебування у полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Також Юлія наголосила, що їй боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів.

"Тайра" розповіла, що, перебуваючи у полоні, відчувала підтримку людей. Окрім того, вона заявила, що почувається вже набагато краще.

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