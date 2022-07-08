В ефірі телемарафону "Тайра" розповіла, що почувається вже набагато краще, повідомляє 24 канал. Фізичний стан фактично відновився.

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Мене це витягнуло буквально, ця підтримка. Чесно кажучи, я відчувала. Я не мала інформації, але я відчувала. Я вірила, що все буде добре,

– розповіла "Тайра".

Парамедикиня зізналася, що психологічно – важко, однак з цим вона впорається. "Тайра" розповіла, що працює з психологом. Він дає дуже правильні поради, й парамедикиня дослухається до них. Можливо, не усі приймає, але намагається слідувати.

За словами "Тайри", найціннішою порадою стало не карати себе ні за що. "Тайра" зізналася, що карає себе через те, що хлопці й дівчата залишаються у полоні, а вона – на волі.

"Зараз мій фізичний стан не дозволяє мені повернутися на фронт через те, що я просто стану тягарем для підрозділу", – заявила "Тайра".

"Тайру" звільнили з полону

Президент Володимир Зеленський повідомив, що "Тайру" звільнили з полону під час вечірнього звернення 17 червня. Український лідер подякував усім, хто працював заради цього. Зеленський додав, що робота триватиме, аби повернути додому усіх полонених.

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