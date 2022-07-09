Тепер вона вирішила охреститись. Обряд провели 8 липня в храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Як хрестили "Тайру"

Обряд хрещення провів капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв. Під час проповіді отець розповів про те, як Господь підтримує апостолів та прочитав Євангеліє.

Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце,

– сказав священнослужитель.

Отець Сергій Дмитрієв під час проповіді наголосив, що Бог завжди поряд із нами. Людина ж тільки має сама до нього прийти, покликати. Він запевнив, що тиша обов'язково настане з нашою перемогою.

Що казала "Тайра" про полон

Тайра" розповіла про певні моменти та важкі ситуації полону. Крім цього, про свої думки, емоції та почуття за весь цей час. Також розповіла про ставлення окупантів до полонених. За її словами, воно жахливе. Вороги не надали ні телефону, ні медичної допомоги. Казали, що жити вона не буде.

Також парамедикиня "Тайра" – Юлія Паєвська – розповідала, що, перебуваючи у полоні, відчувала підтримку людей. Це допомагало. Вона почувається краще, фізичний стан хороший. Паєвська планує повернутися на фронт, але згодом. Зараз вона має трохи інші плани, якими поки не ділиться.

Паєвська радила родичам військовополонених ніколи не розчаровуватись і діяти в залежності від того, що їм порадять люди, які займаються обміном – підтримувати розголос або ж сидіти мовчки. Слід вірити, що захисники повернуться, молитися й ніколи не піддаватися сумніву, що їхні рідні є героями.

Як обміняли "Тайру": дивіться відео



