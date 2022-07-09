Теперь она решила креститься. Обряд провели 8 июля в храме в честь Трех святителей в колокольне Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

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Как крестили "Тайру"

Обряд крещения провел капеллан ПЦУ протоиерей Сергей Дмитриев. Во время проповеди отец рассказал о том, как Господь поддерживает апостолов и прочитал Евангелие.

Радуемся, что, несмотря на страдания и испытания, которые сейчас приходится переживать украинцам, они находят путь к Господу и открывают Ему свое сердце,

– сказал священнослужитель.

Отец Сергей Дмитриев во время проповеди подчеркнул, что Бог всегда рядом с нами. Человек только должен сам к нему прийти, позвать. Он заверил, что тишина обязательно наступит с нашей победой.

Что говорила "Тайра" о плене

Тайра" рассказала об определенных моментах и тяжелых ситуациях плена. О своих мыслях, эмоциях и чувствах за все это время. Также рассказала об отношении оккупантов к пленным. По ее словам, оно ужасное. Не дали ни телефона, ни медицинской помощи. Говорили, что жить она не будет.

Также парамедик "Тайра" – Юлия Паевская – рассказывала, что, находясь в плену, ощущала поддержку людей. Это помогало. Она чувствует себя лучше, физическое состояние хорошее. Паевская планирует вернуться на фронт, но потом. Сейчас у нее есть другие планы, с которыми пока не делится.

Паевская советовала родственникам военнопленных никогда не отчаиваться и действовать в зависимости от того, что им посоветуют люди, занимающиеся обменом – поддерживать огласку или сидеть молча. Нужно верить, что защитники вернутся, молиться и никогда не сомневаться, что их родные герои.

Как обменяли "Тайру": смотрите видео