Про це Юлія Паєвська розповіла в інтерв'ю на телеканалі "Рада", передає 24 канал. Вона зазначила, що одразу після полону її фізичний стан був дуже поганим.

До теми Мене витягла підтримка, – "Тайра" про те, що допомогло вибратись з полону

"Зараз після полону відновлюю здоров'я. Вже набагато краще, ніж було на початку. Фізичний стан практично відновився. Психологічно важко, але я з цим впораюсь. Зі мною працює досвідчений психолог, від дає правильні поради", – сказала Паєвська.

Найстрашніше – російська пропаганда

Парамедикиня зазначила, що важливо знайти досвідченого психолога, що вміє працювати з воєнними травмами. Інтерв'юерка запитала Юлію про те, яку найціннішу пораду їй дав психолог.

Найцінніша психологічна порада, це – "не карай себе ні за що". Я себе караю через те, що хлопці й дівчата лишилися там, а я на волі. Я усміхаюсь. Дійсно навчилася усміхатися знову, бо 3 місця я не мала для цього причини,

– розповіла Юлія.

Вона пояснила, що її фізичний стан не дозволяє повернутися на фронт. Жінка може стати тягарем для підрозділу. За словами "Тайри", наразі вона використовує кожну нагоду, щоб доносити до світу та суспільства, що відбувається і наскільки це страшно.

Зауважте! "Тайра", яка рятувала цивільних та військових у блокадному Маріуполі, потрапила у полон 16 березня. Довгий час про неї не було жодної інформації. Про звільнення з полону стало відомо 17 червня.

"Найстрашніше – російська пропаганда, яка спотворює душу й перекручує все навколо. Розказували, що України вже практично немає, лишився тільки Захід. Уряд розбігся, Верховна Рада роз'їхалась, а президент десь сховався. У мене не було відчуття, що я в це можу повірити", – додає Паєвська.

Якщо ваші рідні в полоні

Юлія радить родичам військовополонених ніколи не покладати рук і діяти в залежності від того, що їм порадять люди, які займаються обміном – підтримувати розголос або ж сидіти мовчки. Слід вірити, що захисники повернуться, молитися й ніколи не піддаватися сумніву, що їхні рідні є героями.

Зверніть увагу – перше відео "Тайри" після полону: дивіться відео