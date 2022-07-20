За даними джерел 24 каналу в розвідці, всі обміни полоненими, які відбулися станом на 20 липня, свідчать про те, що росія не збирається повертати додому бойовиків та мобілізованих з ОРДЛО. У списки, які кремлівська сторона узгоджує перед обміном, майже не потрапляють жителі Донбасу.

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З початку повномасштабних бойових дій в Україні з полону додому повернулося не більше 50 мешканців окупованих частин Донеччини та Луганщини.

"Омбудсмени" квазіреспублік лише розсилають відписки рідним

Згідно з Законом України, всі мобілізовані Росією є жертвами воєнних злочинів Кремля. Однак це жодним чином не звільняє їх від відповідальності за участь у бойових діях проти бійців ЗСУ.

Мобілізовані, які вчинили тяжкі злочини та потрапили у полон, отримують вироки в українських судах. Тих, хто не порушував українські закони, утримують у таборах для військовополонених. Якщо росія не запросить їх на обмін, таким людям доведеться гнити в тюрмах, а повернутися додому вони зможуть лише у випадку закінчення війни.

Жодних інших способів хоча б колись побачити своїх рідних у полонених з так званих "ДНР" та "ЛНР" немає.

Як бойовикам та мобілізованим на Донбасі потрапити у списки на обмін, ніхто не знає. Адже у російському міноборони їх рідних посилають до "омбудсменів" ОРДЛО, пояснюючи, що "росія не має жодного відношення до "республік". Україна ж, зрозуміло, ніяких перемовин з російськими проксі не веде. Не тільки через те, що юридично недореспублік взагалі не існує, але й через те, що жодних обмінів між Києвом та квазіутвореннями не може бути без дозволу москви.

То ж єдиним реальним варіантом, як витягнути своїх чоловіків та дітей з українського полону для жителів Донбасу є тиск на російську сторону. Але, на жаль, цього нюансу майже ніхто з родичів полонених не розуміє, тому майже всі комунікації з ними ведуть "омбудсменши" ОРДЛО вікторія сердюкова та дар'я морозова.

Втім, всі ці "уповноважені з прав людини" не здатні ні на що, окрім як надсилати занепокоєним жінкам відписки про те, що "з рідними все буде добре" і "їх незабаром обміняють". Це суцільна брехня, адже ані морозова, ані сердюкова не мають жодних контактів хоча б з кимось з представників України. Вони цілком розуміють, що взагалі не причетні до обмінів полоненими, але безсоромно обманюють вбитих горем людей.

"Владі" ОРДЛО взагалі байдуже на своїх "громадян"

Згідно зі статистикою, найбільші втрати на цій війні зазнали саме підрозділи "ДНР" та "ЛНР", але на "офіційному" рівні у квазіреспубліках цього ніколи не визнають. І доки росіяни женуть у запеклий бій тисячі бойовиків та взагалі невмотивованих мобілізованих, пушилін та його оточення активно займаються власним збагаченням: крадуть гуманітарку та розпилюють виділені росією гроші.

Представники "влади" недореспублік проводять вечора у дорогих ресторанах або ж влаштовують вечірки в адмінбудівлях, але для повернення полонених додому вони не роблять взагалі нічого. Бо російські куратори чітко їм наказали не намагатися задавати дурних питань та займатися заспокоєнням населення.