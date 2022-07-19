У оккупантов есть адреса тех, кому ранее удалось отсрочить участие в военных действиях. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 19 июля.

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Мобилизуют всех, кого видят

Теперь откупиться от службы в армии в Луганской области нельзя. Теперь ведь там осели россияне. А они берут в армию всех.

На оккупированных территориях мобилизуют всех, кого видят. Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках.

– говорится в сообщении.

российские оккупанты выманивают мужчин из хранилищ выгодными предложениями по работе. Они намеренно открывают только одну удовлетворительную вакансию. Конечно, претендентов на нее очень много. Поэтому мобилизуют всех.

"На фронт отправляют даже ввезенных по уголовным статьям, как в Алчевске", – добавляет глава Луганской ОВА.

Ситуация на фронте Донбасса по данным Генштаба

россияне пытаются создать условия для наступления в направлении Славянска.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы 11 населенных пунктов. россияне нанесли авиаудар вблизи Верхнекаменского. Они пытались штурмовать Спорное, но безрезультатно. Также оккупанты пробуют наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

В Бахмутском направлении враг обстрелял районы 11 населенных пунктов. Также оккупанты штурмовали Семигорье, Вершине, Покровское и территорию Углегорской ТЭС. Однако ВСУ успешно отбили их.

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