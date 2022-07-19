окупанти мають адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати участь у воєнних діях. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 19 липня.

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Мобілізують всіх, кого бачать

Тепер відкупитися від служби в армії на Луганщині не можна. Адже тепер там осіли росіяни. А вони беруть до армії усіх.

На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки,

– мовиться в повідомленні.

російські окупанти виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. Вони навмисно відкривають лише одну задовільну вакансію. Звичайно, що претендентів на неї дуже багато. Тому мобілізують усіх.

"На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", – додає голова Луганської ОВА.

Ситуація на фронті Донбасу за даними Генштабу

росіяни намагаються створити умови для наступу в напрямку Слов'янська.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони 11 населених пунктів. росіяни завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Вони намагалися штурмувати Спірне, але безрезультатно. Також окупанти пробують наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони 11 населених пунктів. Також окупанти штурмували Семигір'я, Вершинe, Покровське та територію Вуглегірської ТЕС. Проте ЗСУ успішно відбили їх.

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