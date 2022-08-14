Як зазначають у Генштабі ЗСУ, українські військові продовжують титанічно протистояти російським загарбникам. Останні ж не припиняють спроб вести штурмові дії на фронті.

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Успіхів не досягнули та відійшли

Непростою залишається ситуація у Донецькій області. російські військові не полишають спроб вийти на її адміністративні межі, але їм це відверто не вдається.

Так, на Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії відразу на двох напрямках – Красногорівки та Пісків. Але досягнути бажаних результатів їм не вдалось. Тож ворогові довелось відійти. Тим часом у районі Первомайського бойові дії все ще тривають.

Крім того, на Авдіївському напрямку не минулось без обстрілів. Ворог відкривав вогонь по низці населених пунктів з артилерії. А ще використовував авіацію, щоб завдати ударів поблизу Мар'їнки.

Обстріли позицій ЗСУ не вщухають

Неспокійно було також на Слов'янському напрямку. Там загарбники з танків і реактивної артилерії відкривали вогонь поблизу Бражківки, Богородичного, а також Долини. В районі останнього ворог хотів прорвати оборону ЗСУ, але штурм загарбників відбили.

На Донецькому напрямку також не минулось без обстрілів наших позицій. Ворог атакував як з танків, так і зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, окупанти проводили розвідку з допомогою БпЛА. Це вони робили задля того, щоб вивчити маршрути логістичного забезпечення, а також розташування об'єктів критичної інфраструктури.

Що стосується Краматорського напрямку, то там зафіксували авіаудари неподалік Спірного. Крім того, ворог спробував здійснити розвідку боєм у районі Серебрянки. Наші військові довго не церемонились, відкривши вогонь, тож загарбникам довелось втікати. Хотіли бійці країни-агресорки також покращити своє тактичне положення поблизу Спірного. Але штурмові дії йому користі не принесли. Водночас в районі Івано-Дар'ївки продовжують точитися бої.

З артилерії та танків ворог бив і по Бахмутському напрямку. Під вогонь окупантів потрапила цивільна інфраструктура, а також позиції ЗСУ. Крім того, з авіації загарбники били по районах Соледара та Веселої Долини. Неподалік Соледара російські бійці також спробували провести розвідку боєм. Але наші військові відкрили вогонь, що змусило загарбників утекти. Бої тривають у районі Зайцевого. Там ворог провів наступальні дії.

Неспокійно на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Там зі ствольної та реактивної артилерії ворог щедро поливає всю лінію зіткнення. Поблизу Пречистівки та Вугледара загарбники використали також авіацію. Крім того, не минулося й без розвідки за допомогою БпЛА. Розвідка боєм у районі Пречистівки ворогові теж не вдалась, тож йому довелось відійти. Натомість поблизу Павлівки бойові дії продовжуються.

А от на Південнобузькому напрямку ворог робить усе можливе для того, щоб утримати позиції, які вже зайняв. Крім того, загарбники проводять розвідку з допомогою БпЛА, а також обстрілюють усю лінію зіткнення. Роблять вони це зі ствольної, а також реактивної артилерії.

Ворог продовжує брехати про "взяття" Пісків

Під час ефіру з Марком Фейгіним Олексій Арестович вкотре спростував інформацію про "успіхи" ворога. Останній наголошує, що йому вдалось взяти під контроль Піски. Але, як зазначає радник глави ОП, це вже восьме таке повідомлення від росіян. Мовляв, вони лише хизуються тими досягненнями, які їм можуть лише снитися.

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