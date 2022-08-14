Как отмечают в Генштабе ВСУ, украинские военные продолжают титанически противостоять российским захватчикам. Последние же не прекращают попыток вести штурмовые действия на фронте.

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Успехов не достигли и отошли

Непростой остается ситуация в Донецкой области. российские военные не оставляют попыток выйти на ее административные границы, но им это откровенно не удается.

Так, на Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия сразу на двух направлениях – Красногоровки и Песков. Но добиться желаемых результатов им не удалось. Так что врагу пришлось отойти. Тем временем в районе Первомайского боевые действия все еще продолжаются.

Кроме того, на Авдеевском направлении не обошлось без обстрелов. Враг открывал огонь по ряду населенных пунктов из артиллерии. А еще использовал авиацию, чтобы нанести удары вблизи Марьинки.

Обстрелы позиций ВСУ не утихают

Неспокойно было также на Славянском направлении. Там захватчики из танков и реактивной артиллерии открывали огонь возле Бражковки, Богородичного и Долины. В районе последнего враг хотел прорвать оборону ВСУ, но штурм захватчиков был отбит.

На Донецком направлении также не обошлось без обстрелов наших позиций. Враг атаковал как из танков, так и со ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, оккупанты проводили разведку с помощью БпЛА. Это они делали для того, чтобы изучить маршруты логистического обеспечения и расположение объектов критической инфраструктуры.

Что касается Краматорского направления, то там зафиксировали авиаудары недалеко от Спорного. Кроме того, враг попытался осуществить разведку боем в районе Серебрянки. Наши военные долго не церемонились, открыв огонь, так что захватчикам пришлось бежать. Хотели бойцы страны-агрессора также улучшить свое тактическое положение вблизи Спорного. Но штурмовые действия им пользы не принесли. В то же время в районе Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

Из артиллерии и танков враг бил и по Бахмутскому направлению. Под огонь оккупантов попала гражданская инфраструктура, а также позиции ВСУ. Кроме того, из авиации захватчики били по районам Соледара и Веселой Долины. Недалеко от Соледара российские бойцы также попытались провести разведку боем. Но наши военные открыли огонь, что заставило захватчиков скрыться. Бои продолжаются в районе Зайцево. Там враг совершил наступательные действия.

Неспокойно на Новопавловском и Запорожском направлениях. Там из ствольной и реактивной артиллерии враг щедро поливал всю линию столкновения. Возле Пречистовки и Угледара захватчики использовали также авиацию. Кроме того, не обошлось и без разведки с помощью БпЛА. Разведка боем в районе Пречистовки врагу тоже не удалась, так что ему пришлось отойти. Возле Павловки боевые действия продолжаются.

А вот на Южнобужском направлении враг делает все возможное для того, чтобы удержать позиции, которые уже занял. Кроме того, захватчики производят разведку с помощью БпЛА, а также обстреливают всю линию столкновения. Делают они это из ствольной, а также реактивной артиллерии.

Враг продолжает лгать о "взятии" Песков

Во время эфира с Марком Фейгиным Алексей Арестович в очередной раз опроверг информацию об "успехах" врага. Последний отмечает, что ему удалось взять под контроль Пески. Но, как отмечает советник главы ОП, это уже восьмое такое сообщение от россиян. Мол, они хвастаются только теми достижениями, которые им могут только сниться.

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