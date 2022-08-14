Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он отметил, что сообщение оккупантов о Песках – это очередной бред.

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оккупанты снова врут о захвате Песков

Арестович рассказал, 13 августа российские пропагандисты сделали 3 сообщения об "успехах" оккупантов, в частности:

будто вагнеровцы вышли на восточные окраины Бахмута,

захватчики взяли Пески,

в Марьинке взяли тяжелые высоты.

Полнейшая ложь. Это уже восьмые Пески, которые они берут с начала взятия Песков,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что на Бахмутском направлении действительно немного продвинулся фронт. Однако, считать ли поселки восточнее Бахмута восточными окраинами города, следует решать российским пропагандистам.

"Я так не считаю, однако им, очевидно, нравится считать это восточными окраинами", – заметил Арестович.

По его словам, на этих трех направлениях оккупанты действительно поджимают, очень медленно продвигаясь на сотни метров.

"Платят за это очень высокую цену. Мы еще можем услышать сообщения, что продвинулись снова. То, что мы будем постоянно слышать, что "взяли" – даже нет вопросов, не сомневаюсь. Однако в целом этот бег к морю я считаю бесперспективным", – заметил советник председателя ОП.

Арестович подытожил, что 13 августа у россиян был пик победобезумия, а такое случается только тогда, когда они где-то проиграют.

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