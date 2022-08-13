Этот факт нельзя исключать, поскольку это заключается в тактике и стратегии россии. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Напомним, что в Генштабе ВСУ еще 23 апреля сообщили об уничтожении оккупантов из 64 бригады под Изюмом.

Тем временем СБУ идентифицировала приятеля кадырова, который пытал ребенка в Киевской области.

По его словам, этих российских захватчиков умышленно бросали в самые горячие участки фронта.

Просто они (в кремле – 24 канал) использовали этих военных, если их так можно называть,

– подчеркнул Ступак.

Основной целью было – прорвать фронт. Во-вторых, верхушка россии предполагала, что они погибнут и надеялась на это.

"Это стратегия времен Советского Союза. Все, кто упорнее всего выполнял приказы Сталина, в первую очередь получали пулю в висок, или их убивали в подъездах", – добавил эксперт.

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На улицах деоккупированной Бучи обнаружили десятки тел погибших. Они лежали прямо на дорогах. Также убитых, замученных и изнасилованных местных жителей находили в подвалах, частных домах, парках и скверах.

Сам же путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейской" за "примерные действия" в ходе войны против Украины. Так кремлевский безумный диктатор называет убийства и изнасилования мирного населения.