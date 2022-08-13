Цей факт не можна виключати, оскільки це укладається у тактику та стратегію росії. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ ще 23 квітня повідомили про знищення окупантів з 64 бригади під Ізюмом.

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За його словами, цих російських загарбників навмисне кидали у найгарячіші ділянки фронту.

Просто вони (у кремлі – 24 канал) використали цих військових, якщо їх так можна називати,

– наголосив Ступак.

Основною метою було – прорвати фронт. По-друге, верхівка росії припускала, що вони загинуть й сподівалась на це.

"Це стратегія часів Радянського Союзу. Всі, хто найзавзятіше виконував накази Сталіна, в першу чергу отримували кулю в скроню, або їх вбивали у під'їздах", – додав експерт.

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На вулицях деокупованої Бучі виявили десятки тіл загиблих. Вони лежали просто на дорогах. Також вбитих, закатованих та зґвалтованих місцевих знаходили у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

Сам же путін надав 64-й бригаді почесне звання "гвардійської" за "зразкові дії" в ході війни проти України. Так кремлівський божевільний диктатор називає убивств і ґвалтування мирного населення.