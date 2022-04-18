После того, как вражеские войска отступили, весь мир ужасался кадрам из освобожденной Бучи. А сейчас стало известно, что Путин наградил орков, которые причастны к тем зверствам. Об этом свидетельствует портал правительственных документов России с указом президента.

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Путин отметил российскую бригаду, устроившую зверства в Буче

Так, Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейской" за "образцовые действия" в ходе войны против Украины.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов,

– говорится в указе.

К слову, на улицах деоккупированной Бучи нашли десятки тел погибших. Они лежали прямо на дорогах. Также убитых, замученных и изнасилованных местных находили в подвалах, частных усадьбах, парках и скверах.

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