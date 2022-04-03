В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель после того, как увидел фото из освобожденной Бучи, заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Также подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.

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Шарль Мишель обещает новые санкции против РФ

Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области,

– написал Мишель, добавив к своему твиту хэштег "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Он добавил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Также, по его словам, дальнейшие санкции против России уже на подходе.

Политик завершил сообщение словами: "Слава Украине!".

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