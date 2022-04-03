Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал убийства в Буче умышленным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Он призвал страны "Большой семерки" немедленно ввести новые разрушительные санкции против России.
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Кулеба рассказал миру о массовых убийствах в Буче
Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно,
– написал Кулеба.
В частности, глава МИД настаивает на:
- полном эмбарго на нефть, газ, уголь
- закрытии всех портов для российских судов и товаров
- отключении всех российских банков от SWIFT
Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал фото расстрелянных российскими военными гражданских людей в Киевской области и обратился к мировым лидерам на фоне зверств оккупантов.