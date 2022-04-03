Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал убийства в Буче умышленным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Он призвал страны "Большой семерки" немедленно ввести новые разрушительные санкции против России.

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Кулеба рассказал миру о массовых убийствах в Буче

Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно,

– написал Кулеба.

В частности, глава МИД настаивает на:

полном эмбарго на нефть, газ, уголь

закрытии всех портов для российских судов и товаров

отключении всех российских банков от SWIFT

Напомним , ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал фото расстрелянных российскими военными гражданских людей в Киевской области и обратился к мировым лидерам на фоне зверств оккупантов.