Зокрема, Президент Європейської ради Шарль Мішель після того, як побачив фото зі звільненої Бучі, заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Також наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

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Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти РФ

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області,

– написав Мішель, додавши до свого твіту хештег "бучанська різанина" (#BuchaMassacre).

Він додав, що Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Також, за його словами, подальші санкції проти Росії вже на підході.

Політик завершив допис словами: "Слава Україні!".

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