Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що повідомлення окупантів про Піски – це чергова маячня.

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Окупанти знову брешуть про захоплення Пісків

Арестович розповів, 13 серпня російські пропагандисти зробили 3 повідомлення про "успіхи" окупантів, зокрема:

буцімто вагнерівці вийшли на східні околиці Бахмута,

загарбники взяли Піски,

в Мар'їнці взяли важкі висоти.

Цілковита брехня. Це вже восьмі Піски, які вони беруть від початку взяття Пісків,

– наголосив радник голови ОП.

Він додав, що на Бахмутському напрямку й справді трохи просунувся фронт. Однак, чи вважати селища на схід від Бахмута східними околицями міста, слід вирішувати російським пропагандистам.

"Я так не вважаю, проте їм, очевидно, подобається вважати це східними околицями", – зауважив Арестович.

За його словами, на цих трьох напрямках окупанти дійсно підтискають, дуже повільно просуваючись на сотні метрів.

"Платять за це дуже високу ціну. Ми ще можемо почути повідомлення, що просунулися знову. Те, що ми постійно чутимемо, що "взяли" – навіть немає питань, не сумніваюсь. Однак загалом цей біг до моря я вважаю безперспективним", – зауважив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що 13 серпня у росіян був пік перемогожевілля, а таке трапляється лише тоді, коли вони десь програють.

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