Что происходит на фронте в 171 день: данные Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем традиционном утреннем своде сообщил, что сегодня наши военные отразили на некоторых направлениях штурмы врага, а на других – продолжаются ожесточенные бои. Какая ситуация на главных боевых направлениях читайте в материале.

Главное Пентагон оценил потери россиян в "Саках", уничтожены враги на Юге: основное за 171 день войны

Так основные усилия враг сосредотачивается на установлении полного контроля на Донбассе. Россияне хотят окончательно взять под контроль территории Луганской и Донецкой областей. Также намерены удержать временно захваченные районы Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Кроме того, противник создал благоприятные условия для возобновления наступления на отдельных направлениях и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском , Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов Коробочкино. Также были нанесены авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

Что касается Славянского направления, то там были зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

В ночь на 13 августа наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выимка. На направлении Спирно – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении не обошлось без артиллерийских обстрелов, а также танковых атак. Оккупанты били по районам Временного Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Зафиксировали также авиаудар вблизи Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара.

Наблюдались штурмовые действия сразу по нескольким направлениям: Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. Но ни на одном из них враг не добился успехов, так что ему пришлось отойти.

Что касается Авдеевского направления, то из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты открывали огонь по населенным пунктам. Речь идет о Курахове, Нью-Йорке, Невельском, Первомайском, Опытном, Марьинке, Водяном, Красногоровке, а также Новобахмутовке. Штурмовая авиация была возле Марьинки.

Наступательные действия наблюдались на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка. Там врагу тоже не удалось достичь поставленных целей, его отбросили назад. А вот по направлениям Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия все еще продолжаются. Остановить наступление врага и отбросить его удалось по направлению Сторожево – Новоселка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции по ствольной, реактивной артиллерии и танкам в районах отдельных населенных пунктов. Также нанес авиаудар в районе Новоселки.

При этом наши военные успешно остановили вражеское наступление и отбросили захватчиков назад в направлении Сторожево – Новоселка.

Если говорить о Южнобужском направлении, то там тоже не обошлось без танковых и артиллерийских обстрелов. Во вражеский огонь попали районы Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Наступление враг пытался осуществить на направлении Сухой Пруд – Лозовое, но безрезультатно.

Также враг нанес авиационные удары возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал ведение воздушной разведки БПЛА.

Также в Генштабе подчеркнули, что в акваториях Черного и Азовского морей есть два носителя крылатых ракет морского базирования. Они находятся в готовности к применению на территории Украины.

Заметьте – Оккупанты мощно ударили "Градами" на Днепропетровщине: смотрите видео