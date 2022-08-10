Сайт 24 каналу розповідає про те, які країни вже запровадили обмеження для росіян та куди жителі рф більше не зможуть поїхати.

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Бельгія

З 1 липня Бельгія тимчасово припинила видачу віз росіянам на невизначений термін. Громадянам росії дозволили видавати лише студентську візу, одноразову робочу і візу для дослідників.

Болгарія

6 серпня Болгарія на невизначений термін зупинила видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. Причиною такого рішення стало висилання з росії 5 серпня 14-х болгарських дипломатів.

Втім, навіть без болгарської візи росіяни можуть їздити в Болгарію і надалі у тому разі, якщо у них є багаторазова шенгенська віза або багаторазова національна віза Хорватії, Румунії або Кіпру. Болгарія та ці країни визнають візи третіх країн на основі відповідних угод.

Данія

З середини травня посольство Данії у москві призупинило "до подальшого повідомлення" приймання заяв на отримання віз та посвідок на проживання у Данії – за винятком віз для офіційних візитів.

До країн Балтії росіяни тепер можуть поїхати лише для поховання своїх родичів / Фото Unsplash

Естонія

Першими обмеження у видачі віз почали вводити країни Балтії. До того ж там запроваджують досить жорсткі обмеження для росіян. Так, в Естонії ще у березні зупинили видачу туристичних віз громадянам рф. Можливість для в'їзду залишили лише тим, у кого в Естонії живуть родичі, а також росіянам, які виїжджають в Естонію "з гуманітарних міркувань" або в медичних цілях.

Наприкінці липня ці заходи ще посилили. Тепер росіяни й білоруси не можуть подавати документи навіть на студентські візи або отримання тимчасової посвідки на проживання в Естонії. Оформити дозвіл на короткострокове працевлаштування росіяни можуть лише в тому випадку, якщо вони вже мають чинну естонську візу.

Цікаво, що документи на отримання візи приймуть тільки від членів сім'ї громадян Естонії, осіб з посвідкою на проживання, для відвідування похорону близької людини або для термінового медичного лікування.

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Росіянам все частіше відмовляють у видачі віз та ретельно перевіряють їхні документи / Фото Unsplash

Латвія

Латвія перестала видавати росіянам туристичні візи невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Проте досі росіяни могли отримувати короткострокові візи з гуманітарних міркувань чи довгострокові національні візи із правом працевлаштування.

4 серпня посольство Латвії в росії повідомило, що наразі країна призупинила видачу будь-яких віз росіянам "на невизначений термін". Єдиним винятком може бути необхідність поїздки на похорон близького родича.

Литва

Литва призупинила видачу шенгенських віз росіянам ще у перший день повномасштабної війни в Україні – 24 лютого 2022 року. Виняток роблять лише для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян ЄС, а також громадян литовського походження та тих, кому дозволено відновити литовське громадянство.

Мальта

З березня Мальта припинила видачу "золотих" паспортів для росіян і білорусів, які гарантувалися їм у разі великих інвестицій в країну. Звичайні шенгенські візи росіянам Мальта зараз також не видає.

Візу можуть отримати тільки члени сімей громадян ЄС. У виняткових випадках можна подати документи на студентську або робочу візу, але кожен епізод розглядається в індивідуальному порядку, а в'їзд дозволяють лише "у виняткових випадках".

Російський паспорт вже стає справжнім клеймом / Фото Unsplash

Нідерланди

З кінця квітня консульство Нідерландів у росії призупинило видачу короткострокових, у тому числі туристичних віз.

Тепер громадяни рф на території своєї країни можуть отримати лише гуманітарні візи та тимчасові посвідки на проживання в Нідерландах. Причиною може бути навчання, працевлаштування в країні, сімейні відносини з резидентом Нідерландів або ведення там бізнесу.

Норвегія

Норвегія офіційно не забороняла видачу віз росіянам, хоча призупиняла приймання заявок та офіційно відновила його тільки у квітні 2022 року. Тепер росіян попереджають, що таку можливість відновлено лише в обмеженому форматі, а терміни розгляду заяв збільшилися і можуть займати до 45 днів.

Норвегія ретельно перевіряє документи росіян на всі основні типи віз, адже вважають їхню еміграцію вищим ризиком для країни. Зокрема, змінюється протокол обробки документів осіб, друзі чи родичі яких проживають у Норвегії – заявки від них, ймовірно, будуть відхилені, навіть якщо вони запросять туристичні візи.

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Словаччина

Словаччина серйозно обмежила видачу віз росіянам. Країна готова пускати росіян тільки в разі крайньої потреби. Для деяких категорій працівників, який економічно вигідний місцевим компаніям, можуть зробити поблажку, а саме для медиків, сільських працівників, працівників транспорту, вахтових робітників, дипломатів та працівників високої кваліфікації, приїзд яких економічно необхідний.

Решта громадян рф можуть розраховувати на в'їзд до Словаччини лише в разі крайньої потреби.

Багато країн ще розмірковують над тим, щоб закрити кордони для росіян / Фото Unsplash

Таїланд

Таїланд поки що не обмежив в’їзд для росіян і без візи вони можуть перебувати там 30 днів. Але вони повинні будуть обов'язково надати документи про вакцинацію, підтвердити платоспроможність і надати зворотні квитки в росію або третю країну. До речі, літаки з росії туди вже не літають.

Фінляндія

Фінляндія поки що не запровадила заборону на візи для громадян РФ, проте має намір домагатися ухвалення такого рішення на рівні всього Євросоюзу, заявила 8 серпня прем'єр-міністр країни Санна Марін. Вона назвала несправедливим той факт, що «росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи» на тлі війни проти України.

Заборона на видачу віз росіянам активно підтримується фінським суспільством. До того ж глава правлячої у Фінляндії Соціал-демократичної партії Антті Ліндтман спрогнозував, що уряд зможе швидко розглянути питання щодо припинення видачі віз російським туристам.

Щоправда, такі обмеження не поширюватимуться на медичне лікування; осіб, які володіють нерухомістю у Фінляндії; а також відвідування близьких родичів.

Самостійно полетіти до Японії росіяни більше не можуть / Фото Unsplash

Чехія

24 лютого 2022 року Чехія призупинила видачу віз громадянам росії, а також відкликала дозволи на роботу консульств рф у Карлових Варах та Брно та тимчасово закрила свої консульські установи в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.

У червні уряд Чехії оголосив, що не видаватиме ані звичайні візи, ані тимчасові посвідки на проживання росіянам і білорусам щонайменше до кінця березня 2023 року. Винятком є лише гуманітарні візи.

Японія

25 лютого влада Японії оголосила, що заморожує видачу віз громадянам рф. Таке рішення ухвалили у зв'язку з діями росіян в Україні.

Проте з 10 червня в'їзд їм знову дозволили, але лише у складі організованих туристичних груп та з відповідною гарантією від японської туристичної компанії. Подорожувати до Японії самостійно росіяни досі не можуть.

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