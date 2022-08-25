Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

До теми Ракетний удар по Чаплиному: серед загиблих і поранених є залізничники

Чим окупанти обстріляли Чаплине

На місці події виявили залишки РСЗВ "Смерч" та С-300, а по приватному будинку завдано удару ракетою "Іскандер".

Внаслідок цього загинуло 10 цивільних осіб, зокрема 2 дітей у віці 11 та 6 років. Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 10 цивільних осіб, з них – 2 дітей. Досудове розслідування триває.

росіяни нещадно обстріляли селище Чаплине / фото Офіс генпрокурора

Ракетний удар по Чаплиному: все, що відомо

24 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Після удару 4 вагони загорілися. Тоді повідомляли про 15 загиблих та 50 поранених.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив про 22 жертв атаки, серед яких 5 живцем згоріли в автомобілі.

Після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25. Водночас кількість постраждалих – 31 особа.

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