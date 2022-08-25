Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. Ракетний удар росії забрав життя 3 працівників залізниці.

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Скільки залізничників постраждали

Олександр Камишін повідомив, що серед 31 постраждалого, які зазнали поранень унаслідок ракетного удару – 4 працівників Укрзалізниці.

Також серед жертв та постраждалих є діти – 2 загинули та ще 2 поранені.

Керівник Укрзалізниці наголосив, що попри дії країни терориста, залізниця продовжує виконувати свою роботу.

Навіть після таких страшних днів, ми піднімаємось і продовжуємо працювати за графіком і зшиваємо країну від сходу до заходу, –

наголосив Камишін.

Ракетний удар по станції Чаплине: головне

Удень 24 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Синельниківському районі Дніпропетровщини. На засіданні Радбезу ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Після удару 4 вагони загорілися. Тоді повідомляли про 15 загиблих та 50 поранених.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив про 22 жертв атаки, серед яких 5 живцем згоріли в автомобілі біля станції.

Після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25. Водночас кількість постраждалих – 31 особа.

Більше про пошукову операцію в Чаплиному: дивіться відео