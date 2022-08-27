Прихована мобілізація у росії дійшла до "центральних областей"

І, якщо раніше це відбувалося у віддалених регіонах країни, то тепер вже дійшло до московської та ленінградської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Така ситуація складається на тлі виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів. Тож кремль змушений активізуватись в "центральних областях".

Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка містить агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12 місяців,

– йдеться у повідомленні.

Мотивують грошовим забезпеченням. Так, кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 рублів, яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000 – 45 000 рублів.

Зазначається, що сам контракт підписується після проходження низки обов'язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Але все це проводиться умовно, тобто, фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією "В" у військовому квитку (обмежено придатних).

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