Військові росії у Казахстані відмовляються повертатися, щоб не воювати в Україні

До слова, міноборони росії прийняло рішення збільшити штатну чисельність своїх збройних сил на 2 039 758 одиниць. Втім, здається, не всі до цього готові. Так, військовий контингент рф, який дислокується в Казахстані, відмовляється повертатись, щоб не брати участь у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Головне Кому ще дозволили виїзд за кордон, шалені втрати ворога: основне за 185 день війни

Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі залучений на війні з Україною,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР підкреслили, що насправді ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту.

Втім, російське командування не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти чинної влади. Зокрема, мовиться про близько 1 000 військовослужбовців з повним озброєнням та технікою. Наразі всі вони дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази тощо.

Крім того, у розвідці повідомили про те, що росія майже повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії. Це зробили для того, щоб залучити їх до війни проти України.

Втрати ворога станом на 27 серпня

Українські захисники та захисниці продовжують нищити окупантів – за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських бійців. Так, ЗСУ вже ліквідували 46 500 окупантів. Чималі втрати окупантів і у військовій техніці:

танків – 1 939 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 254 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 045 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 (+2) одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео