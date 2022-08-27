Військові росії у Казахстані відмовляються повертатися, щоб не воювати в Україні

До слова, міноборони росії прийняло рішення збільшити штатну чисельність своїх збройних сил на 2 039 758 одиниць. Втім, здається, не всі до цього готові. Так, військовий контингент рф, який дислокується в Казахстані, відмовляється повертатись, щоб не брати участь у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Головне Кому ще дозволили виїзд за кордон, шалені втрати ворога: основне за 185 день війни

Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі залучений на війні з Україною,
йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР підкреслили, що насправді ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту.

Втім, російське командування не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти чинної влади. Зокрема, мовиться про близько 1 000 військовослужбовців з повним озброєнням та технікою. Наразі всі вони дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази тощо.

Крім того, у розвідці повідомили про те, що росія майже повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії. Це зробили для того, щоб залучити їх до війни проти України.

Втрати ворога станом на 27 серпня

Українські захисники та захисниці продовжують нищити окупантів за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 250 російських бійців. Так, ЗСУ вже ліквідували 46 500 окупантів. Чималі втрати окупантів і у військовій техніці:

  • танків – 1 939 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4 254 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем – 1 045 (+5) одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 274 (+2) одиниці;
  • засобів ППО – 148 одиниць;
  • літаків – 234 одиниці;
  • гелікоптерів – 202 одиниці
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) одиниць;
  • крилатих ракет – 196 одиниць;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) одиниць;
  • спеціальної техніки – 99 одиниць.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео